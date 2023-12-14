الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

طرح حصة من "العاصمة الإدارية" في البورصة خلال الربع الثاني من 2024

خالد عباس
خالد عباس

قال خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن شركة العاصمة ستكون جاهزة للطرح في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2024؛ إذ سيتم تعيين المستشار المالي لعملية الطرح خلال الربع الأول من العام القادم، كاشفًا عن نسبة الطرح في البورصة لن تقل عن 5% من أسهم الشركة بقيمة لا تقل عن 150 مليار جنيه.

وأضاف "عباس" في مقابلة له تلفزيونية مع قناة "سي إن إن"، أن التغيرات في سعر الدولار خلال الفترة الماضية أدت إلى ارتفاع التكاليف الاستثمارية الخاصة بالشركة بنسبة تتراوح ما بين 20 و30%، مضيفًا أن أرباح الشركة قبل الضريبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت نحو 24 مليار جنيه، و19 مليار جنيه بعد الضريبة.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة خلال الربع الثاني من العام القادم أو الربع الثالث على أقصى التقديرات، ومن المقرر الإعلان الاستشاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى تخطت 300 مليار جنيه؛ لذلك من المتوقع أن تتخطى استثمارات المرحلة الثانية هذا الرقم بسبب ارتفاع التكلفة.

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