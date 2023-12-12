لجان العاصمة الإدارية الجديدة تنتخب حتى اللحظة الأخيرة (فيديو)

حصلت الدستور على فيديو خاص، يوثق استمرار توافد العاملين بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حتى الساعات الأخيرة، على لجان الانتخاب التي تم تشغيلها داخل المشروع، فى اطار اتاحة الفرصة للجميع على حد سواء فى تسجيل رأيهم فى اختيار رئيس لمصر 2024.

يوثق الفيديو فرحة العاملين فى العاصمة الادارية الجديدة، بمشاركتهم فى العملية الانتخابية لاختيار رئيس لمصر 2024، كحق أصيل لهم، وسط ارتفاع أصوات مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية.

كما يوثق الفيديو، تشغيل لجان انتخابات الرئاسة المصرية 2024، فى العاصمة الادارية الجديدة، شأنها شأن كل المدن المصرية، رغم أنها المرة الأولى التي يتم فيها إتاحة عملية التصويت الانتخابي للرئاسة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي أتاح الفرصة لألاف المصريين من عملية التصويت لاختيار رئيس لمصر 2024.

https://www.youtube.com/shorts/n-nOORCb7Bg

وقال المهندس أحمد العربي، معاون رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، لـ"الدستور"، إن لجان انتخاب رئيس للجمهورية 2024، فى العاصمة الادارية، لم تتوقف منذ بدء الانتخاب صباح أمس الأول الأحد، وحتى انتهاء الوقت المحدد فى التاسعة من مساء اليوم الثالث.

وأوضح معاون رئيس جهاز العاصمة، أن كل العاملين فى العاصمة الادارية بكافة أطيافهم، حرصوا على الادلاء بأصواتهم فى انتخاب رئيس لمصر 2024، ايمانا منهم بضرورة الحفاظ على مكتسبات الوطن التي تحققت خلال العشر سنوات الماضية، كونهم شاركوا فى ثورة البناء.

وأشار معاون رئيس جهاز العاصمة الإدارية، الى أن العاصمة الادارية ضمت 3 لجان انتخابية، إحداها فى الحي الحكومي، للتسهيل على موظفي الدولة المتواجدين فى الحي الحكومي، بالإدلاء بأصواتهم، كما ضمت العاصمة لجنة داخل جهاز تنمية المدينة بالحي السكني الأول، ولجنة أخرى بالحي الرابع، وذلك نظرا لتواجد مئات الألاف من العاملين هناك، ما بين عاملين وفنيين ومهندسين وموظفين.