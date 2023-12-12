الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لأول مرة.. كروت برايل لذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024 يواصل المصريون التوافد على مقار الاقتراع في اليوم الأخير؛ لاختيار رئيس الجمهورية القادم الذي يقود البلاد في مرحلة مهمة من عمر الوطن.

من ناحيته قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية زادت عن 45 % وهذا لم يحدث في أى انتخابات أو استفتاءات قبل ذلك، موضحا أن مجلس إدارة الهيئة ينعقد بشكل دائم على مدار اليوم ولا يوجد أي خروقات بشهادة المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى.

ونظمت الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية بتسهيل جميع الإمكانيات والوسائل للمواطنين وتحديدًا ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

فقد تم عمل كارت بريل وتوزيعه على جميع اللجان الفرعية في الجمهورية، تأكيدًا على  أن مشاركة المواطن في عملي ة الاقتراع أحد حقوق الإنسان.

فيما تم التأكد من وجود كروت برايل في جميع اللجان بأنحاء الجمهورية للتسهيل على ذوي الهمم.

وساهمت وزارة التضامن فى طباعة البطاقات الانتخابية بطريقة "برايل" للتيسير على الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية فى المشاركة فى العملية الانتخابية.

وأكدت د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت توفير سيارات مجهزة لنقل الأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين لمقار لجانهم الانتخابية فى كل الميادين والمحافظات.

كما قدمت الرائدات الاجتماعيات واللاتى يقدر عددهن بـ15 ألف رائدة اجتماعية التوعية للمواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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