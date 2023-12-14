الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود الاحتلال فى محيط ثكنة شوميرا

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال فى محيط ثكنة شوميرا، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قذائف مدفعية إسرائيلية  استهدفت أطراف بلدة الخيام في جنوب لبنان.

وأطلقت القوات الإسرائيلية من مواقعها المحاذية لبلدة عيتا الشعب رشقات نارية من أسلحة ثقيلة في اتجاه الأودية المجاورة المتاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدة طربيخا اللبنانية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي المعادي أغار ليلًا على كفر كلا وسط البلدة، وأطلق العدو الليلة الفائتة القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولًا حتى مشارف مجرى نهر الليطاني، واستمر الطيران الاستطلاعي المعادي بالتحليق فوق قرى قضاء صور والساحل البحري حتى صباح اليوم.

وتابعت الوكالة اللبنانية أنه "في مدينة صور شددت إدارة وحدة مكافحة الكوارث الطبيعية وخلية الأزمة في اتحاد بلديات قضاء صور على ضرورة أن يتحمل الجميع مسئولياته تجاه تأمين الاحتياجات الضرورية للنازحين الذين يزداد عددهم يومًا بعد يوم، كما أن الاحتياجات تزداد بسبب حلول فصل الشتاء".

الاحتلال حزب الله اللبناني حزب الله لبنان

مواد متعلقة

قذائف مدفعية إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة الخيام فى جنوب لبنان

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع قتلاه خلال العملية البرية بغزة إلى 122 عسكريًا

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية فى جنين

"أطباء بلا حدود": الفلسطينيون فى جنين يموتون لعدم تمكنهم من الوصول للمستشفيات

"القاهرة الإخبارية": 27 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على مدينة رفح جنوبى غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. حاخام: التوراة تحرم وجود دولة يهودية وإسرائيل تتحدث كذبًا باسم الدين

استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول لمواجهة سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

عاجل.. تقرير: حماس ترفض التواصل بشأن تبادل جديد للأسرى

عاجل.. الزمالك يتنافس اليوم.. مواعيد مباريات الخميس 14-12-2023 والقنوات الناقلة

الأهلى يرتدى زيّه التقليدى فى مواجهة اتحاد جدة بمونديال الأندية

عاجل.. تقرير أمريكى: "تحصينات مصر" تفسد خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تدمر عدة منازل فى مخيم جنين

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 18 فلسطينيًا من الضفة بينهم طفل

قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف عدة مناطق فى جنوب لبنان