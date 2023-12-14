مساهم يرفع حصته في رأسمال "المصرية لنظم التعليم" إلى 13.48%

قالت شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية، إن المساهم عبدالله عبد اللطيف محجوب رفع حصته في رأس مال شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة من 10.55% إلى 13.48%.



وأضافت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أن المساهم اشترى 29.5 مليون سهم من المصرية لنظم التعليم الحديثة بقيمة 9.28 مليون جنيه، بمتوسط سعر 0.31 جنيه للسهم.



وحققت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، أرباحًا بلغت 7.82 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 8.34 مليون جنيه، في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.



وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 17.1 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 15.42 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.