الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع مستجدات أعمال الخطة الاستثمارية بقطاع الطرق والنقل

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، تنفيذ المشروعات المطروحة بالخطة الاستثمارية لهذا العام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بقطاع الطرق والنقل بالمحافظة، موجهًا بالالتزام بالتوقيتات المعدة مسبقًا والتعامل الفوري مع أي معوقات تؤثر على تنفيذ المشروعات.

واستكملت أعمال التطوير والرصف والتي تقوم بها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بمشروع تطوير عدد من المحاور المرورية بمدينة فايد.

رصف شوارع مجمع المصالح الحكومية

وقامت مديرية الطرق والنقل بفرد الطبقة الأسفلتية بشارع السكة الحديد بمدينة فايد، ضمن مشروع رصف شوارع مجمع المصالح الحكومية ومجلس المدينة والمستشفى العام، وتُعد هذه الأعمال استكمالًا لما قامت به المديرية بالعام المالي السابق ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، والبالغ إجمالي تكلفتها حوالي ١٧ مليون جنيه.

وصرَّح المهندس أحمد الشيمي، مدير عام الطرق والنقل بالاسماعيلية، أنه استمرارًا لخطة محافظة الإسماعيلية  بتطوير أهم الشوارع التاريخية بها، وامتدادًا لما تم من أعمال في الثلاث سنوات الأخيرة، فقد وجَّه محافظ الإسماعيلية، بتطوير ممشى السلطان حسين من الممر وحتى شارع محمد علي، وتشمل الأعمال تغير البلاط المتهالك وإنشاء جزيرة خضراء، وإنشاء برجولات بالجزيرة الوسطى بالممشى.

وكلَّف إدارة مرور الإسماعيلية، مجلس المدينة، ومديرية الطرق والنقل، بإعادة تخطيط المرور بالشارع، ليناسب الحركة التجارية به.

وبدأت مديرية الطرق والنقل أعمال التطوير بداية من ٥ ديسمبر الجاري، وتنتهي الأعمال في ٣١ ديسمبر الجاري.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن الخطة الاستثمارية قطاع الطرق

مواد متعلقة

رئيس جامعة قناة السويس يشيد بالمشاركة الإيجابية للطلاب في انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية 2024.. قعيد يسير كيلو ونصف على كرسى متحرك: «ألبّى نداء الوطن»

مواطن يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية بعد إجراء عملية جراحية بالإسماعيلية

نبيل عبدالسلام يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالإسماعيلية

الانتخابات الرئاسية.. إقبال الناخبين على لجنة الوافدين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية (صور)

بكرسي متحرك.. القبطان ولاء حافظ يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

بقيادة مندور.. مسيرة لـ700 طلاب بجامعة قناة السويس للمشاركة في الانتخابات

مسيرة حاشدة للعاملين بقطاع الصحة بالإسماعيلية تدعو للمشاركة فى الانتخابات

الأكثر قراءة

عاجل.. حاخام: التوراة تحرم وجود دولة يهودية وإسرائيل تتحدث كذبًا باسم الدين

عاجل.. تقرير: حماس ترفض التواصل بشأن تبادل جديد للأسرى

عاجل.. الزمالك يتنافس اليوم.. مواعيد مباريات الخميس 14-12-2023 والقنوات الناقلة

الأهلى يرتدى زيّه التقليدى فى مواجهة اتحاد جدة بمونديال الأندية

استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول لمواجهة سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

عاجل.. تقرير أمريكى: "تحصينات مصر" تفسد خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تدمر عدة منازل فى مخيم جنين

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 18 فلسطينيًا من الضفة بينهم طفل

قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف عدة مناطق فى جنوب لبنان