محافظ الإسماعيلية يتابع مستجدات أعمال الخطة الاستثمارية بقطاع الطرق والنقل

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، تنفيذ المشروعات المطروحة بالخطة الاستثمارية لهذا العام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بقطاع الطرق والنقل بالمحافظة، موجهًا بالالتزام بالتوقيتات المعدة مسبقًا والتعامل الفوري مع أي معوقات تؤثر على تنفيذ المشروعات.

واستكملت أعمال التطوير والرصف والتي تقوم بها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بمشروع تطوير عدد من المحاور المرورية بمدينة فايد.

رصف شوارع مجمع المصالح الحكومية

وقامت مديرية الطرق والنقل بفرد الطبقة الأسفلتية بشارع السكة الحديد بمدينة فايد، ضمن مشروع رصف شوارع مجمع المصالح الحكومية ومجلس المدينة والمستشفى العام، وتُعد هذه الأعمال استكمالًا لما قامت به المديرية بالعام المالي السابق ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، والبالغ إجمالي تكلفتها حوالي ١٧ مليون جنيه.

وصرَّح المهندس أحمد الشيمي، مدير عام الطرق والنقل بالاسماعيلية، أنه استمرارًا لخطة محافظة الإسماعيلية بتطوير أهم الشوارع التاريخية بها، وامتدادًا لما تم من أعمال في الثلاث سنوات الأخيرة، فقد وجَّه محافظ الإسماعيلية، بتطوير ممشى السلطان حسين من الممر وحتى شارع محمد علي، وتشمل الأعمال تغير البلاط المتهالك وإنشاء جزيرة خضراء، وإنشاء برجولات بالجزيرة الوسطى بالممشى.

وكلَّف إدارة مرور الإسماعيلية، مجلس المدينة، ومديرية الطرق والنقل، بإعادة تخطيط المرور بالشارع، ليناسب الحركة التجارية به.

وبدأت مديرية الطرق والنقل أعمال التطوير بداية من ٥ ديسمبر الجاري، وتنتهي الأعمال في ٣١ ديسمبر الجاري.