محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمشروعات التطوير بإمبابة والمنيرة وأوسيم

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عددًا من القطاعات بأحياء إمبابة، والمنيرة الغربية، ومركز أوسيم؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية ونسب التنفيذ بالتوازي مع المشروعات التي تشهدها تلك القطاعات، من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة البراجيل ومحور ٢٦ يوليو الجديد وبدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي يخدم مناطق السودان، وإمبابة، والبوهي، والقومية العربية، وشارع جامعة الدول العربية، وصولًا إلى جامعة القاهرة.

وتابع محافظ الجيزة أعمال رفع كفاءة وتطوير شوارع البوهي والمحطة والصناديلي والوحدة، موجهًا رئيس حي إمبابة برفع كفاءة أعمدة الإنارة ومتابعة أعمال تحسين حالة النظافة من رفع المخلفات والتجريد على مدار اليوم للحفاظ على الشكل الحضاري للطرق.

كما كلَّف المحافظ، رؤساء الأحياء بالانتهاء من الشوارع المدرجة في أعمال التطوير والرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات، والتأكيد على مسئولي الشركة المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ، وسرعة إنهاء الأعمال وفقًا للخطة الزمنية.

محافظ الجيزة يتفقد مطلع الطريق الدائرى بالبراجيل

وتفقد محافظ الجيزة المنطقة الكائنة بجوار مطلع الطريق الدائري بالبراجيل، والتي تشهد أعمال إنشاء توسعات محور ٢٦ يوليو، حيث تم الانتهاء من رفع الكمر المعدني المار أعلى الطريق الدائري، وجارٍ استكمال الأعمال الإنشائية للمشروع الذي سيحقق طفرة مرورية كبيرة بمنظومة الطرق.

وكلَف محافظ الجيزة، رئيس المركز، بالتعاون مع الشركات المنفذة وإزالة أي معوقات، مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة وتطوير الطرق الكائنة أسفل تلك المحاور لتتكامل أعمال التطوير.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تسهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية.

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

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