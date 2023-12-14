وزيرة البيئة تعلن استضافة مصر مؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقیة حمایة البیئة البحریة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم الإعلان رسميًا عن استضافة مصر مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط القادم المقرر عقده في عام ٢٠٢٥، وقد لاقى القرار ترحيبًا كبيرًا من الدول الأعضاء في الاتفاقية.

رئيس جهاز شئون البيئة: الدورة الـ23 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة فى اتفاقیة برشلونة تعتمد ما يقرب من عشرين قرارًا معنيًا ببيئة المتوسط

وأوضح الدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أنه تم انتهاء فعاليات الدورة الـ23 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة فى اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط "اتفاقية برشلونة" بمدينة سلوفينيا، حيث أسفر المؤتمر عن اعتماد ما يقرب من عشرين قرارًا معنيًا بكل مجالات العمل البيئي في منطقة المتوسط، منها ما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي وتحقيق الإدارة الساحلية المتكاملة، وآليات كتابة واعتماد التقارير الدورية، وتم خلال الاجتماع تقييم الأنشطة والميزانية المقررة خلال العامين الماضيين واعتماد القرار الخاص بذلك، كما تمت مناقشة موقف المساهمات السنوية للدول الأعضاء، وتم التطرق لعدد من القضايا الفنية ذات الصلة بالبيئة البحرية، منها ما يتعلق بالمحميات البحرية والإدارة المتكاملة لمياه الصابورة.

على أبوسنة يعلن إنشاء برنامج "التجمع البيئي" بتعاون مشترك بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

وفى إطار الاجتماعات الثنائية، التي عقدت خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة، عقد الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، اجتماعًا مع السيدة إليزابيث مريما نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بحضور الدكتورة هبة شعراوى رئيسة الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات، وتناول الاجتماع أهم البرامج المشتركة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منها إنشاء "التجمع البيئي" تحت مظلة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "AMCEN"، حيث من المقرر عقد اجتماع خاص بهذا الموضوع خلال شهر فبراير المقبل في نيروبي، ووجهت السيدة إليزابيث الدعوة للرئيس التنفيذي للمشاركة في هذا الحدث الخاص، حيث تم تشكيل لجنة علمية لدراسة القرارات المطلوب عرضها واعتمادها، ومن المقرر التركيز على قضايا الاتفاقيات البيئية الخاصة بالحفاظ على البيئة البحرية.

وأفادت إليزابيث أيضًا بأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يركز على قضية الحد من استهلاك البلاستيك، وتم تشكيل مجموعة من المفوضين للعمل على هذا الملف في ظل الاتفاقية البيئية الخاصة بذلك، ومن المقرر عقد اجتماع في مدينة أوتاوا بكندا خلال أبريل المقبل لمناقشة هذه القضية.