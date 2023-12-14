الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 530 طن قمامة من الشوارع والميادين بالدقهلية

الشوارع
الشوارع

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المنطقة المركزية بشرق وغرب مدينة المنصورة وضواحيها بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة. 

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 530 طن قمامة بلدية و30 طن أتربة و20 طن مخلفات صلبة وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل. 
 

من جهته؛ أوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أن الحملة استمرت في مباشرة أعمالها بمشاركة خالد جلال، مدير عام المركبات بالمحافظة، والمهندس فهمي علام، بجهاز النظافة.

وأضاف أنه مستمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي، رئيس مركز ومدينة المنصورة، ومحمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس حي شرق المنصورة، لمتابعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة، ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي بنطاق المنطقة المركزية، حيث تم المرور على جميع القطاعات بجميع المناطق. 

تفاصيل الحملة 

وقال رئيس جهاز النظافة إن أعمال الحملة تضمنت تكثيف النظافة العامة حول المدارس بالمنطقه المركزية وأيضًا تكثيف النظافة العامة بمدينة المنصورة بالكامل، حيث شملت الأعمال رفع كفاءة النظافة العامة بشارع كلية آداب والثانوية والنخلة والصدر والترعة وسندوب والمجزر والشيخ حسانين والجيش والجمهورية والمشاية وسوق ستوتة وسكة سندوب والجلاء والعبور وأحمد ماهر والأديب والدراسات وسعد زغلول وسعد الشربيني وفخر الدين خالد ومساكن الشناوي، وأيضًا تقليم الأشجار بحديقة عروس النيل وحديقة شجرة الدر وغسيل الأرصفة بشارع كلية آداب، ورفع الأتربة والمخلفات الصلبة منه، واستمرار أعمال دهانات سور جراج الحملة الميكانيكية بجراج حي غرب. 

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع، والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولًا بأول بنطاق المحافظة.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية استمرار اعمال الحملة المكبرة المنصورة

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