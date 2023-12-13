الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشمول المالي والحقوق المصرفية لذوى الهمم" في جامعة المنصورة

جانب من المبادره
جانب من المبادره

نظّم مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة المنصورة فعاليات مبادرة البنك المركزى  المصري بعنوان "الشمول المالى والحقوق المصرفية لذوى الهمم" في إطار فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم.

استضافت الفعاليات كلية الحقوق فى ضوء دعم الكلية للطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة تحت رعاية د.شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة د.محمد عطية، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بحضور د.وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، عمداء الكليات، الدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات الدكتورة نيڤين عبد الخالق مدير مركز خدمات الاشخاص ذوي الاعاقة، دكتور سارة زيدان نائب مدير المركز ودكتور شيماء شاكر منسق المركز بكلية الحقوق، ومسئولى مبادرة البنك المركزى.

تفاصيل المبادرة 

شارك في الفعاليات نحو 50 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة المختلفة وقد قدمت الاحتفالية دكتورة سارة زيدان،و غادة عاطف المسئول الاعلامى لمركز ذوى الهمم بالجامعة، وترجمت وئام عبدالمجيد الفعاليات لـلغة الإشارة على مدار اليوم.

وذكر د.وليد الشناوي، أن هذه الفعالية تعكس اهتمام جامعة المنصورة بصفة عامة وكلية الحقوق بصفة خاصة بحقوق ذوي الهمم، بالإضافة إلى استعداد الكلية لدعم المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والمدنية في تقديم الدعم لذوي الهمم.

أشار د.تامر صالح، إلى أن هناك تطور كبير فى تقديم الجامعة للخدمات التى تقدم للأشخاص ذوى الهمم والتى تخطت الحقوق الاقتصادية والقانونية وحقوق الجيل الرابع التى تتعلق الحق فى المعرفة والمعلومات والتكنولوجيا واليوم تقدم الجامعة بالتعاون مع البنك المركزى معلومات الشمول المالى والخدمات المصرفية والتى تهم ذوى الهمم.

وأكدت د.نيفين عبد الخالق، أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الاحتياجات الخاصة ورعايتهم ودعم حقوقهم وتأتى مبادرة البنك المركزى لدعم وتسهيل حقوق ذوى الهمم والتى تتسق مع رؤية مصر 2030 ويهدف من خلالها تدريب الكوادر البشرية على ريادة الأعمال ولمعرفة حقوقهم المصرفية وكيفية التعامل مع البنوك كما تشمل المبادرة التوعية بالتيسيرات البنكية وبالاتاحات المصرفية المختلفة التي تقدمها الدولة لذوي الهمم تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي للشمول المالي لكافة فئات المجتمع، كما عبرت عن سعادتها بتأهيل مدرج السنهوري بكلية الحقوق كأول مدرج لكل الأشخاص من ذوي الإعاقة، كما قدمت الشكر والتقدير لبنك المصري تنمية الصادرات لدعمهم الفاعلية.

كما تحدث محمد مصطفى المدير التنفيذي لبنك المصري تنمية الصادرات، وسارة سيد مديرة قطاع الشئون المالي للبنك عن الخدمات والتيسيرات التي يقدمها البنك للأشخاص من ذوي الهمم.

تضمنت الفعاليات محاضرات للتوعية التثقيف عن الشمول المالي والتوعية بالتعليمات الجديدة الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة التي أصدرها البنك المركزي، واصدار بطاقة ميزة والمحفظة الالكترونية لذوى الهمم، وكذلك التعرف على البرامج المختلفة التى تقدمها البنوك  لتيسير حصول العملاء من ذوي ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية.

جانب من المبادره
جانب من المبادره
جانب من المبادره
جانب من المبادره
جانب من المبادره
جانب من المبادره
مركز الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة جامعة المنصورة المنصورة مبادرة البنك المركزي المصري اليوم العالمي لذوي الهمم

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