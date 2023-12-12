الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسيرة حاشدة لأحزاب محافظة الدقهلية لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات

مسيرة حاشدة لأحزاب
مسيرة حاشدة لأحزاب محافظة الدقهلية

نظم عدد من الأحزاب السياسية والمواطنين وعدد من الإدارات الحكومية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

بدأت المسيرة من أمام مبنى محافظة الدقهلية وحتى المعهد الأزهري فى المنصورة.

شهدت المسيرة تواجد ما يقرب من 10 آلاف مواطن من أبناء محافظة الدقهلية يدعون المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تعد حد دستورى اصيل لكل مواطن.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثالث أيامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

مسيرة حاشدة لأحزاب محافظة الدقهلية
مسيرة حاشدة لأحزاب محافظة الدقهلية
مسيرة حاشدة لأحزاب محافظة الدقهلية
مسيرة حاشدة لأحزاب محافظة الدقهلية
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