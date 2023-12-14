الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم مطروح" تكرم 4 مدراء مدارس للتميز المهنى والثقافى

عمرو شحاتة، وكيل
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية

كرم عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مديري مدارس السيدة عائشة 1 و2 وابن سينا الرسمية لغات وحدائق مطروح الرسمية لغات، تقديرا لمجهوداتهم المتميزة وعطاءاتهم المهنية المثمرة خلال المرحلة الماضية.

المدراء حققوا تقدمًا بارزًا ونهضة جلية للعملية التعليمية بمدارسهم

وقدم وكيل تعليم مطروح، باسم القيادات التعليمية وكل العاملين بالمديرية، الشكر عرفانا بما قدموه من جهد كبير وعمل مخلص وتفانٍ واجتهاد، والتي توجت بتحقيقهم تقدما بارزا ونهضة جلية للعملية التعليمية بمدارسهم.

وجاء التكريم بعد انتقال المدراء الأربعة للعمل بأماكن أخرى بالمديرية وإدارة مطروح، حيث أشار وكيل الوزارة في ختام حديثه لهم إلى أن التغيير سنة الحياة وعليهم مواصلة الجهد والعمل المخلص كما اعتادوا علي ذلك طوال مسيرتهم المهنية.

وفى سياق آخر، كان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، يرافقه إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، قد تابع فعاليات اليوم الثاني من البرنامج التدريبي الوزاري حول "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي"، بالقاعة الكبرى في مكتبة مصر العامة وسط مدينة مرسى مطروح، الذي يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية لمدة 3 أيام.

 وتركزت محاضرات اليوم الثاني على "التربية الإيجابية" والسبل التربوية لتعليم النش أهمية وسبل المحافظة على مقدرات وممتلكات الوطن، من خلال تعزيز الجانب الإيجابي لديه مع تعديل السلوك غير الإيجابي لدى بعض الطلاب. 

 تنمية روح الولاء وتعميق الانتماء لدى الطلاب

وأكد "شحاتة" للمتدربين أهمية الدور الإيجابي والمؤثر لهم فى تحقيق أهداف هذا البرنامج التدريبي، مشيرا إلى أنه يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم من خلال تنمية روح الولاء وتعميق الانتماء لدى الطلاب، موضحا أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وفي ضوء حرص الوزارة على بناء الإنسان المصري المتوازن المدعم بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه، وتنمية مجتمعه، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة، التي تتطلب مواطنين مدركين مسئولياتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم.

عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية
وكيل تعليم مطروح مطروح مجهوداتهم المتميزة مديرى 4 مدارس تكريم

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وكيل تعليم مطروح يتابع فعاليات برنامج تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعى لدى الطلاب

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