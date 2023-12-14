الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب متأثرًا بجراحه جراء عدوان الاحتلال

أعنلت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، عن استشهاد شاب متأثرًا بجراحه جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، ما يرفع عدد شهداء العدوان إلى 11.

وكانت الصحة أعلنت الليلة الماضية، عن استشهاد المواطنين أحمد جمال أبوزينة (27 عاما)، والطفل بشار هيثم أبوزيد، وإصابة 10 آخرين، بينهم اثنان بجروح خطيرة، جراء قصف طائرة مسيّرة مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من مدينة جنين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من بيت لحم، بينهم طفل.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت معتز فهمي الدبس (34 عامًا)، ونجله محمد (12 عامًا) من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وثائر إبراهيم ديرية (35 عامًا) من بلدة بيت فجار جنوبًا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق جبل النواورة وداهمت عددًا من المنازل، كما حطمت بعض المركبات في منطقة واد الحمل ببيت لحم.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل وليد الهريمي في شارع الصف وسط بيت لحم وفتشته.

المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية

وفي وقت سابق، قال المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر خلال مؤتمره الصحفي اليومي إنّ الإسرائيليين أوضحوا لنا أنّه لم يكن ينبغي التقاط هذه الصور، ولم يكن ينبغي بثّها، وأوضحوا أنّ تلك لن تكون من ممارساتهم في المستقبل، وأنهم إذا قاموا بتفتيش معتقلين سيعيدون إليهم ملابسهم على الفور.

وردًّا على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل تعتبر بثّ هذه الصور فقط أمرًا غير لائق أم عمليات تجريد المعتقلين من ملابسهم أيضًا، أشار ميلر إلى أنّ إسرائيل تعرّضت لعدد من الهجمات الانتحارية في الماضي.

وأضاف الأمر متروك لإسرائيل لتقرّر ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لتفتيش المعتقلين، لكن إذا اتّخذت إجراءات لخلع ملابس المعتقلين، فالمهمّ هو أن يعيدوا إليهم ملابسهم على الفور وأن يتصرفوا بطريقة تتماشى مع المعاملة الإنسانية للمحتجزين.

في مقاطع الفيديو والصور التي بثّت الخميس الماضي في وقت الذروة على شاشة التليفزيون الإسرائيلي، ظهر رجال يصطفون جاثين على ركبهم مطأطئي الرءوس، وجميعهم يرتدون فقط ملابس داخلية وسط منطقة سكنية.