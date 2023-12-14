الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب متأثرًا بجراحه جراء عدوان الاحتلال

غزة
غزة

أعنلت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، عن استشهاد شاب متأثرًا بجراحه جراء عدوان  الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، ما يرفع عدد شهداء العدوان إلى 11.

وكانت الصحة أعلنت الليلة الماضية، عن استشهاد المواطنين أحمد جمال أبوزينة (27 عاما)، والطفل بشار هيثم أبوزيد، وإصابة 10 آخرين، بينهم اثنان بجروح خطيرة، جراء قصف طائرة مسيّرة مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من مدينة جنين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من بيت لحم، بينهم طفل.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت معتز فهمي الدبس (34 عامًا)، ونجله محمد (12 عامًا) من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وثائر إبراهيم ديرية (35 عامًا) من بلدة بيت فجار جنوبًا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق جبل النواورة وداهمت عددًا من المنازل، كما حطمت بعض المركبات في منطقة واد الحمل ببيت لحم.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل وليد الهريمي في شارع الصف وسط بيت لحم وفتشته.

txt

27 شهيدا فى رفح وخان يونس بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلى

المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية

وفي وقت سابق، قال المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر خلال مؤتمره الصحفي اليومي إنّ الإسرائيليين أوضحوا لنا أنّه لم يكن ينبغي التقاط هذه الصور، ولم يكن ينبغي بثّها، وأوضحوا أنّ تلك لن تكون من ممارساتهم في المستقبل، وأنهم إذا قاموا بتفتيش معتقلين سيعيدون إليهم ملابسهم على الفور.

وردًّا على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل تعتبر بثّ هذه الصور فقط أمرًا غير لائق أم عمليات تجريد المعتقلين من ملابسهم أيضًا، أشار ميلر إلى أنّ إسرائيل تعرّضت لعدد من الهجمات الانتحارية في الماضي.

وأضاف الأمر متروك لإسرائيل لتقرّر ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لتفتيش المعتقلين، لكن إذا اتّخذت إجراءات لخلع ملابس المعتقلين، فالمهمّ هو أن يعيدوا إليهم ملابسهم على الفور وأن يتصرفوا بطريقة تتماشى مع المعاملة الإنسانية للمحتجزين.

في مقاطع الفيديو والصور التي بثّت الخميس الماضي في وقت الذروة على شاشة التليفزيون الإسرائيلي، ظهر رجال يصطفون جاثين على ركبهم مطأطئي الرءوس، وجميعهم يرتدون فقط ملابس داخلية وسط منطقة سكنية.

وزارة الصحة الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي جنين قوات الاحتلال المتحد ث باسم الخارجية الأميركية الإسرائيليين بيت لحم

الأكثر قراءة

عاجل.. الزمالك يتنافس اليوم.. مواعيد مباريات الخميس 14-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. حاخام: التوراة تحرم وجود دولة يهودية وإسرائيل تتحدث كذبًا باسم الدين

عاجل.. تقرير: حماس ترفض التواصل بشأن تبادل جديد للأسرى

ارتفاع تاريخى لعيار 21.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس فى مصر

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عاجل.. سيناتور يطالب بايدن بحجب 10.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب متأثرًا بجراحه جراء عدوان الاحتلال

27 شهيدًا فى رفح وخان يونس بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلى

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان