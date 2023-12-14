عاجل.. "القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تواصل تعزيزاتها العسكرية بمحيط جنين

قالت مني عوكل، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال تواصل تعزيزاتها العسكرية بمحيط جنين.

وأضافت" عوكل"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يستهدف منزلًا في جنين بخمسة صواريخ.

ومن جانبه أوضح البيت الأبيض، أنه لا يمكن أن يقيم كل غارة جوية تقوم بها إسرائيل، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبّر عن مخاوفه بشأن تزايد الضحايا المدنيين جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

وأوضح البيت الأبيض، أنه سيواصل حث إسرائيل على تقليل أعداد الضحايا المدنيين خلال عملياتها العسكرية في غزة، متوقعًا أن تتطرق زيارة مستشار الأمن القومي لإسرائيل إلى مسألة تزايد الضحايا المدنيين الفلسطينيين.