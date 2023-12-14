الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تواصل تعزيزاتها العسكرية بمحيط جنين

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قالت مني عوكل، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال تواصل تعزيزاتها العسكرية بمحيط جنين.

وأضافت" عوكل"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يستهدف منزلًا في جنين بخمسة صواريخ.

ومن جانبه أوضح البيت الأبيض، أنه لا يمكن أن يقيم كل غارة جوية تقوم بها إسرائيل، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبّر عن مخاوفه بشأن تزايد الضحايا المدنيين جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

وأوضح البيت الأبيض، أنه سيواصل حث إسرائيل على تقليل أعداد الضحايا المدنيين خلال عملياتها العسكرية في غزة، متوقعًا أن تتطرق زيارة مستشار الأمن القومي لإسرائيل إلى مسألة تزايد الضحايا المدنيين الفلسطينيين.

القاهرة الإخبارية الملف الفلسطيني عمرو خليل قطاع غزة

مواد متعلقة

مُشيدة بجهود "الشركة المتحدة".. نبيلة مكرم: مشاركة مشرفة للمصريين بالاتتخابات الرئاسية

كمين الشجاعية أقسى الضربات لجيش الاحتلال.. تقرير لـ"القاهرة الإخبارية"

نتنياهو يزعم: "مستمرون فى حرب غزة حتى آخر جندى"

بعد الفيتو الأمريكى.. كمال ماضى: سلب الأرض هو سر الحكاية

عصفور لـ"القاهرة الإخبارية": الحرب على غزة هدفها تدمير المشروع الوطنى الفلسطينى

استشهاد شخصين وإصابة آخر فى قصف إسرائيلى استهدف منزلًا جنوب لبنان

وزير دفاع الاحتلال يعترف: فقدنا عددا كبيرا من جنودنا فى الشجاعية

حامد فارس لـ"القاهرة الإخبارية": المجتمع الدولى بدأ ينظر للقضية الفلسطينية وفق الرؤية المصرية

الأكثر قراءة

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تواصل تعزيزاتها العسكرية بمحيط جنين

"وول ستريت جورنال" تكشف عن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال فى غزة

عاجل.. 196 شهيدا.. حصيلة يوم من مجازر الاحتلال الإسرائيلى شمال وجنوب قطاع غزة

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

باقٍ 10 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للعاملين فى الدولة

لصوص الأراضى والمساعدات.. «الدستور» تكشف مواقع إسرائيلية وهمية لسرقة تبرعات ضحايا غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك