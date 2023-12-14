البنك الأهلى يسعى للعودة للانتصارات فى دورى نايل على حساب الجونة

يستضيف البنك الأهلي فريق الجونة في الرابعة مساء اليوم الخميس، بملعب المقاولون العرب في افتتاح مواجهات الأسبوع التاسع لمسابقة دوري نايل.

البنك الأهلي والعودة للانتصارات

البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى يحتل الأخير برصيد ثلاث نقاط من انتصار واحد وسبع هزائم وسجل 8 أهداف ودخل مرماه 13 هدفا وبعد فوزه الكبير على المصري بر باعية نظيفة في المباراة الأولى تحت قيادة طارق مصطفى عاد من جديد للهزائم وخسر أمام سير اميكا كليوباترا والإسماعيلي لذلك يسعى للعودة للانتصارات وتحقيق فوزه الثاني والابتعاد عن المركز الأخير.

طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمد أبوجبل وأحمد صبحى وحسن شاهين وأيمن أشرف وأمير مدحت وإسحاق يعقوب ومحمود الجزار وعاصم صلاح وعلاء عطا وخالد مصطفى وأحمد النادري وعماد فتحي وأحمد سعيد وأحمد مدبولي وإبراهيم حسن ومحمد فتحي ومحمد عبد اللطيف جريندو سعيدو سيمبوري وسيرجى أكا وأدهم حامد وكريم بامبو ومحمود قاعود.

ويفتقد البنك الأهلي جهود أسامة فيصل للإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات

الجونة ومواصلة النتائج الإيجابية

على الجانب الأخر يحتل الجونة بقيادة علاء عبد العال المركز الحادي عشر برصيد عشر نقاط وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع الثامن وحقق الجونة انتصارين وتعادل أربع مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 8 أهداف ودخل مرماه ستة أهداف ولم يتعرض للهزيمة في أخر خمس مباريات وجمع منها تسع نقاط بالفوز على فاركو والداخلية والتعادل مع الاتحاد السكندري والأهلي وطلائع الجيش ويسعى لمواصلة نتائجه الايجابية والتقدم خطوة للأمام في جدول دوري نايل.

يدير المباراة حسني سلطان ويساعده مصطفى عطية ومحمود حسين ومعهم أسامة إسماعيل حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو وسامي هلهل مساعد حكم فيديو.