عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": فترة مبارك شهدت أزمة كبيرة فى دعم البترول

قال الدكتورعبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن فترة مبارك كانت تشهد أزمة كبيرة في دعم البترول من ميزانية الدولة.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال لقاعئه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة Extra news، أن مرحلة الست سنوات القادمة، هي الفترة التي تشهد كيفية تشغيل التغيير الذي حدث والذي كان من الضروري أن يتم.

وأشار إلى أن الرئيس السادات بعدما عقد اتفاقية السلام، كانت العلاقات المصرية مع أمريكا جيدة جدًا، معقبًا:" بالفعل كان يوج هناك أناس أحبت مصر، وكانوا يريدون الاستثمار بها، وجاءوا حتى يستثمروا لكنهم فوجئوا بأنهم غير قادرين على الحديث في التليفون، وبالتالي فإن بعض المستثمرين واجهوا مشكلة في العمل بمصر وقت الرئيس السادات لعدم وجود هواتف للاتصال".

برنامج "الشاهد"

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.