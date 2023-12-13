عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": عملت على فك شفرة الرئيس السيسى.. وتوقفت عند حديثه عن العمل دائمًا

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إنه عمل على فك شفرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طريق تجميع خطبه وبرنامج الرئاسة والمقابلة المهمة التي ظهر خلالها عندما كان مُرشحًا للرئاسة.

وأضاف سعيد في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "شدني جدًا تعبير أنا مش هخليكوا تناموا الليل، توقفت عند حديثه حول العمل دائمًا"، مؤكدًا أن العمل أهم شيء بالنسبة للرئيس السيسي.

وتابع: "الإلحاح على العمل أمر جديد على المصريين، مفيش قائد في تاريخ مصر يذهب يوم الجمعة صباحًا يلف على المحاور ده محلصش قبل كده من أي رئيس".

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميُا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".