الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": الانتقادات لعدد المشروعات وأولوياتها كانت سياسية

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، الانتقادات التي وجهت للمشروعات القومية تمثل بالنسبة له موقف سياسي أكثر منها موقف قائم على الدخول فيما هو الأصلح. 

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن هناك أناس اعترضوا على هذه المشروعات، وقالوا بأن هذه الأولويات لا يجب أن تكون هي الأولوية، وقالوا أيضًا أن الحياة  عبارة عن خرسانة وأسفلت وبأننا لا نستفيد منها في أي شيء.

وأوضخ "سعيد"، أن جزء كبير من هذا الكلام كان  صحيحًا، لكن يوحد به أجزاء كبيرة بها خلل، لافتًا إلى أن الجزء الصحيح متمثل في خلق الأداة التي تشكل اقتصاد حقيقي. 

برنامج "الشاهد" 

ويُعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

عبدالمنعم السعيد برنامج الشاهد الإعلامي محمد الباز

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