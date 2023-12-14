الإعلامى يوسف الحسينى: الانتخابات الرئاسية خير عنوان للجمهورية الجديدة

قال الإعلامي يوسف الحسيني إن مصر هي أم الدنيا وست الدنيا وكل الدنيا، معقبًا: "أنا في رأيي أن مصر هي الدنيا كلها، وهذا الكلام لا يوجد به أي انحياز أو تعصب مصري، والواقع يقر بذلك".

وأضاف الحسيني خلال تقديمه برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، أن البعض في الخارج كانوا يراهنون على مصر والانتخابات، لكنهم رأوا إقبالًا كثيفًا من المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد أن المصري واع لكل الأخطار من حوله جيدًا، والشعب المصري يعرف طريقه جيدًا ويسير عليه، فمن العادي أن يحدث بعض الارتباك أو اللخبطة، لكن ساعة الجد تجد المصري مثلما نراه في الانتخابات، وستجده يتظاهر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح الإعلامي يوسف الحسيني أن العالم لا يمتثل لبلد ضعيف، معقبًا: "نحن أقوياء والانتخابات الرئاسية خير عنوان للجمهورية الجديدة".