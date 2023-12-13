عبد المنعم سعيد لـ"الشاهد": الرئيس السيسي يحب أن يسمع أكثر من التحدث

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إنه أثناء حضوره الندوة الثقيفية في 23 يونيو قبل الثورة بأسبوع، مشيرًا إلى أنه وقف مع الرئيس السيسي حوالي 20 دقيقة.

وأضاف سعيد في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "تناقشنا في المحاضرة التي ألقيتها، وأثناء تعقيبه بعد ذلك أشار إلى ما قولته، وكانت هذه المحاضرة أحد مدخلات القرار الذي صدر بعد ذلك".

وتابع: "الرئيس السيسي يحب أن يسمع أكثر مما يتحدث، وهذا ليس موجودًا عند أحد من القيادات السياسية أو الكتاب، واحتجت وقتًا لفهم شخصيته".

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميُا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".