مصرع شخص على يد جاره "رميًا بالرصاص" فى الصف

لقى شخص مصرعه على يد جاره رميًا بالرصاص في مركز الصف، وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهم.

البداية كانت بورود بلاغ يفيد بالعثور على جثة رجل مصاب بطلق ناري في منطقة الصف، على الفور، تم إرسال فرق الشرطة إلى مكان الحادث.

وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه "سيد"، 40 عامًا، أصيب بطلق ناري فى جسده، تم نقل الجثة إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاته وتحديد هوية المتهم "أحمد" (35 عامًا) كان المتهم على خلاف مع المجني عليه منذ فترة طويلة.

ألقت الأجهزة المختصة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.. وقال المتهم إنه أطلق النار على المجني عليه بسبب الخلافات بينهما.