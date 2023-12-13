أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة في آخر تحديث وسعر عيار 21

أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية يواصل الاستقرار في العيارات الثلاث 18 و21 و24 حيث يتساءل الكثير من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم وعن تحديثاته اللحظية في ظل إرتفاع سعره بشكل متكرر خلال الأيام الماضية وفي الأسواق المحلية.

أسعار الذهب اليوم

يقول أحمد طه تاجر ذهب أن أسعار المعدن الأصفر تجاوزت الـ 2800 جنيه للعيار 21 خلال تعاملات اليوم بعدما كانت خلال الأيام القليلة الماضية تستقر عند 2790 جنيه للعيار مع ارتفاعات وانخفاضات طفيفة، ورصد تحركات أسعار الذهب اليوم تغيرات طفيفة في سعره مع استقرارا خلال التعاملات المسائية.

وأضاف أن الإقبال على محلات الصاغة اليوم شهد حالة من الهدوء إلى حد ما، لكن في ظل الحدود الطبيعية اليومية للإقبال خاصة وأن الكثير من الأشخاص كانوا منشغلين خلال الأيام الماضية في الانتخابات الرئاسية لذا الإقبال لم يكن على اشده.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في تحديثه الأخير اليوم 2417 جنيه للجرام ويهتم بشراء هذا العيار من الذهب الكثير من الأشخاص حيث يتوفر منه المشغولات الذهبية والحلي وهو الأقل سعرا بين العيارات الثلاث.

أسعار الذهب عيار 21

ويسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2820 جنيه للجرام بدون إضافة سعر المصنعية واستقر هذا السعر في معظم ساعات اليوم وهو العيار الأكثر تداولا ويتوافر منه المشغولات الذهبية والعملات أيضًا ويأتي فرق السعر بين البيع والشراء نحو 15 جنية.

سعر الذهب عيار 24

ويتوجه إهتمام الكثير من الأشخاص من راغبى الاستثمار والإخار في الذهب بهذا العيار نظرا لتوافر منه السبائك وهي سبيل مفضل لدى الكثير ممن يهتمون بشراء الذهب لأغراض غير الزينة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في آخر تحديث له 3223 جنيه للجرام بدون احتساب سعر المصنعية.

سعر جنيه الذهب

اما سعر جنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة فقط سجل 22،560 جنيه دون اضافه سعر على المصنعية على الجرام ويتحرك سعر جنيه الذهب بتحرك سعر عيار 21 حيث يزن جنيه الذهب 8 جرامات من هذا العيار.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب اليوم على شاشة البورصة العالمية 1983 دولار للأونصة.