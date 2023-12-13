"وول ستريت جورنال" تكشف عن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال فى غزة

ذكرت صحيف وول ستريت جورنال، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي تعود لتغيير التكتيكات في القتال.

وأضافت الصحيفة نقلا عن عسكريين إسرائيليين، إنه يتعين القتال بطريقة أكثر أمانا لجنود جيش الاحتلال عبر الدبابات والطائرات، لافتة إلي أن هناك انتقادات في صفوف جيش الاحتلال مفادها أن القتال لا يسير على ما يرام.

وأوضحت الصحيفة أن استراتيجية المعركة التي يخوضها في غزة ليست الأفضل.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، ذكرت مستشفى سوروكا، وصول 49 جنديًا إسرائيليًا مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن جيش الاحتلال فقد عددا كبيرا من جنوده في حي الشجاعية.

جانتس: نمر بأيام صعبة ومضطرون لدفع أثمان مؤلمة لنهضة إسرائيل

وسبق، ووصف بيني جانتس، الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، الوضع الحالي لجيش الاحتلال بالصعب، قائلًا: "نمر بأيام صعبة، ومضطرون لدفع أثمان مؤلمة للغاية من أجل نهضة إسرائيل".

واعتبر وزير الاحتلال، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، تهديد حزب الله لمواطني شمال إسرائيل "لا يمكن أن يستمر".

جاءت تصريحات جانتس، بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية، عن ارتفاع أعداد قتلى "جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر وحتى الآن إلى 444 جنديًا وضابطًا، من بينهم 82 جنديًا من لواء جولاني، و103 من رتبة نقيب وما فوق.

فيما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست، عن مؤرخين وباحثين إسرائيليين، في تقرير منشور اليوم الأربعاء، قولهم إن إسرائيل بعيدة عن إسقاط حركة حماس، متوقعين استمرار المقاومة حتى بعد اغتيال القيادي بالحركة "يحيى السنوار"، وهو الهدف الذي تسعي إسرائيل إلى تحقيقه.

وقال المؤرخ العسكري داني أورباخ: "العملية العسكرية من المرجح أن تكلف المزيد من أرواح الجنود الإسرائيليين"، حسب جيروزاليم بوست.