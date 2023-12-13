مانشستر سيتى يهزم النجم الأحمر ويتأهل لدور الـ16 لدورى الأبطال

اختتم مانشستر سيتي منافساته في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز على النجم الأحمر الصربي في المباراة التي جمعتهما بالجولة السادسة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين خاصة أن مانشستر سيتي حسم تأهله قبل المباراة.

وسجل ميكا هاميلتون هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 19 بعدما تسلم تمريرة ماتياس نونيز داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة وسنت الشباك على يسار الحارس.

واستمرت محاولات لاعبي مانشستر سيتي لتسجيل الهدف الثاني طوال أحداث الشوط الأول.

وسدد لاعبو فريق مانشستر سيتي كرة واحدة على المرمى من 4 محاولات مقابل تسديدة من 3 محاولات لفريق النجم الأحمر.

واستحوذ لاعبو مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 69% مقابل 31% لصالح فريق النجم الأحمر.

واستمر استحواذ لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وقدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا مميزًا.

وأضاف أوسكار بوب الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 62.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي فريق النجم الأحمر من أجل تسجيل الهدف الأول وتقليص الفارق حتى سجله هوان إين بويم في الدقيقة 76.

وتحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء سجلها كالفين فيليبس في الدقيقة 85.

وأضاف أليكساندر كاتاي الهدف الثاني لفريق النجم الأحمر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

واستحوذ لاعبو مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 70% مقابل 30% لصالح فريق النجم الأحمر.

وفي نفس المجموعة، انتصر ريد بول لايبزيج على يونج بويز بهدفين مقابل هدف.

ورفع مانشستر سيتي رصيده لـ18 نقطة في صدارة المجموعة فيما رفع ريد بول لايبزيج رصيده لـ12 نقطة ويتأهلا سويًا لدور الـ16، فيما توقف رصيد يونج بويز عند 4 نقاط في المركز الثالث وينتقل للدوري الأوروبي، وتوقف رصيد النجم الأحمر عند نقطة في المركز الأخير ويودع البطولة.