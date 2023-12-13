الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جريليتش يقود هجوم مانشستر سيتي ضد النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا

جاك جريليتش
جاك جريليتش

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، تشكيل فريقه لمباراة النجم الأحمر الصربي بدوري أبطال أوروبا.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على فريق النجم الأحمر الصربي في الثامنة إلا ربع مساءً بالجولة السادسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: كيفن أورتيجا.

خط الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، مانويل أكانجي، سيرجيو جوميز.

وسط الملعب: كالفين فيليبس، ماتيو كوفاسيتش، ماتياس نونيز.

الهجوم: أوسكار بوب، جاك جريليتش، ميكا هاميلتون.


فيما جاءت دكة بدلاء مانشستر سيتي على النحو الآتي: "سكوت كارسون، جرانت، كيل والكر، ألايني، روبن دياز، ناثان آكي، يوشكو جفارديول، رودري، مامادو سوسهو، فيل فودين، بيرناردو سيلفا، جوليان ألفاريز.


وضمن مانشستر سيتي التأهل للدور المقبل من البطولة بعد وصوله للنقطة 15، ويسعى لتحقيق الفوز السادس من أجل التأهل في الصدارة بالعلامة الكاملة وبدون خسارة، بينما يتشبث النجم الأحمر بفرصته الأخيرة لحفظ ماء الوجه وحصد نقطة تعادل على الأقل.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، ويأتي ريد بول لايبزيج في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يملك فريق يونج بويز 4 نقاط بالمركز الثالث، والنجم الأحمر في المركز الأخير بنقطة واحدة.

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