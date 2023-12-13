قيادى بالحزب الديمقراطى يكشف سر ارتباط القرار الإسرائيلى بالولايات الأمريكية

قال الدكتور مهدي عفيفي، القيادي بالحزب الديمقراطي الأمريكي، إن الكيان الصهيوني هو ولاية من ضمن الولايات الأمريكية، ولهذا جميع قرارات إسرائيل مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية.

جرائم الكيان الصهيوني

وأكد الدكتور مهدي عفيفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الضغط الشعب والدولي على الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الجرائم الصهيونية في حق الإنسانية الفلسطينية يجعل الموقف الأمريكي في مأزق شديد، حيث جرائم الصهيونية تعني التراجع الدولي للسياسة الأمريكية.

تراجع الشعبية الأمريكية

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتخذ أي قرارات مخالفة للكيان الصهيوني على الإطلاق، ويمكن القول إن هناك تأييدًا أعمى لكافة أفعال الصهيونية، ولكن هذا التأييد أدى إلى تراجع شعبية السياسة الأمريكية ليس فقط في الوطن العربي بل في الكثير من دول العالم، حيث كشفت الحرب في فلسطين عن ازدواجية المعايير.