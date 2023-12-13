ما هى كمية البروتين التى يحتاجها الرجل لبناء جسم رياضى أو رشيق؟

غالبًا ما تسمى البروتينات اللبنات الأساسية للجسم، والحصول على ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي أمر مهم للجميع، وخاصة الرياضيين. إذ يحتاج الرياضيون إلى المزيد من البروتين في نظامهم الغذائي لدعم نمو العضلات وإصلاحها وإنتاج الطاقة ووظيفة المناعة.

وفقًا لـ"hindustan times": "عندما ينخرط الرياضيون في نشاط بدني مكثف، فإنهم يسببون تمزقات صغيرة في ألياف عضلاتهم، وهناك حاجة إلى البروتين لإصلاح وإعادة بناء هذه الأنسجة التالفة، وتعتمد كمية البروتين التي يحتاجها الرياضي على عدة عوامل، بما في ذلك وزن الجسم وكثافة التدريب والأهداف".

كمية البروتين التي يحتاجها الرياضيون الذكور متشابهة بشكل عام، حيث يحتاج كلاهما إلى 1.2-2.0 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن النساء عادة ما تكون لديهن كتلة عضلية أقل من الرجال، وبالتالي قد يحتجن إلى بروتين أقل قليلًا لدعم نمو العضلات وإصلاحها، وفقًا لـ"hindustan times".

كمية البروتين التي يحتاجها الرجل

واقترح وفق أطباء متخصصين أن "رياضيي التحمل (الرجال) قد يحتاجون إلى كمية أقل قليلًا من البروتين، بحوالي 1.2-1.4 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا، بينما قد يحتاج رياضيو القوة إلى المزيد، بحوالي 1.6-2.0 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا"، ومن المهم ملاحظة أن استهلاك كميات زائدة من البروتين تتجاوز ما هو مطلوب لنمو العضلات وإصلاحها بشكل مثالي لا يوفر أي فوائد إضافية، وقد تكون له آثار سلبية على الصحة، مثل تلف الكلى والجفاف.

ويجب أن يهدف الرياضيون إلى الحصول على البروتين من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك الأطعمة الغنية بالبروتين، لأنها مصدر ممتاز للتغذية وتحتوي بشكل عام على نسبة أقل من الدهون المشبعة ونسبة عالية من الألياف، ما يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، وأنواع معينة من السرطان. على سبيل المثال، الفاصوليا والعدس والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة، توفر مجموعة واسعة من العناصر الغذائية والنكهات.

وسلط الضوء على وجود مصادر عديدة أخرى للبروتين متاحة، ومع ذلك، فإن البروتينات النظيفة والمعتمدة تعد مصدرًا ممتازًا للتغذية لعدة أسباب، وقال: "يمكن للرجال اختيار مساحيق البروتين النظيفة المعتمدة، لأنها سهلة ومريحة وجاهزة للاستخدام، ويجب اختيار مسحوق البروتين المناسب الذي يناسب نوع جسم كل شخص ونظام التمرين ويوفر فوائد مختلفة مثل بناء العضلات والنمو والإصلاح وإدارة الوزن وزيادة القدرة على التحمل والطاقة وتحسين الأداء.

الأطعمة الغنية بالبروتين