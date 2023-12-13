سمير فرج: الإقبال على الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم على استقرار مصر

وجه اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، الشكر للعب المصري على مشاركته التاريخية في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي كانت بمثابة رسالة للعالم على اصطفاف الشعب المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بمنع تواجد أي جندي للقوات المسلحة أو قوات الأمن المركزي، وأن الشرطة هي من ستؤمن اللجان، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية لم يشبها أي شائبة وخرجت بشكل مشرف.

مصر تحتفل بمرور 100 عام على أول عرس ديمقراطي شهد أول استحقاق نيابي

تابع، أنه لاحظ مشاركة كبيرة من الشباب وفرحة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية بعدما عزفوا عن المشاركة في الانتخابات السابقة، مؤكدًا أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية، رسالة للعالم كله بأن مصر آمنة ومستقرة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحتفل العام الجاري بمرور 100 عام على أول عرس ديمقراطي شهد أول استحقاق نيابي في مصر قبل قرن.