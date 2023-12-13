الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بث مباشر..البابا تواضروس يترأس العظة الأسبوعية فى كنيسة الملاك ميخائيل طوسون

جريدة الدستور

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الاجتماع الأسبوعي ليوم الأربعاء، بكنيسة الملاك ميخائيل- بطوسون بشبرا.

 ويلقي قداسته العظة الأسبوعية، عقب صلوات العشيةـ وذلك بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة بالحضور ومن بينهم الأنبا أنجيلوس أسقف عام شبرا الشمالية والأنبا مكاري، أسقف شبرا الجنوبية.

  في سياق متصل استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، سفير السنغال في مصر، السفير كيموكو دياكيتي.

أعرب السفير، خلال اللقاء، عن سعادته بوجوده في مصر ومحبته لمصر وأهلها وعن العلاقات الطيبة التى تربط بين السنغال ومصر.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا بسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.

جرى خلال اللقاء بحث مجموعة من الملفات الخاصة بخدمة نيافته الرعوية.

وأيضًا استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه، الذي عرض على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة في الإيبارشية.
وكان قد أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل، قسم الوايلي، وهى اللجنة المسجل بها اسمه في الجداول الانتخابية.

وعقب انتهاء قداسته من أداء الواجب الانتخابي أكد في تصريحات لعدد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام أن المشاركة في أي انتخابات هى تعبير عن المواطنة، وتابع: "وكما يتعب المسئولون في كل موقع من أجل الشعب، فإنه على المواطنين أن يردوا عن هذا الجهد بالمشاركة بإيجابية من أجل بناء الوطن، فالمشاركة تعد تعبيرًا عن الوفاء، حيث نشترك معًا في عمل واحد".

وشدد قداسة البابا على ضرورة مشاركة جميع المواطنين، دون استثناء، في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم كحق دستورى أصيل، حيث إن عملية الاختيار حرية ومسئولية أمام التاريخ وأمام العالم كله.
ودعا قداسته كافة المصريين، شبابًا وكبارًا، إلى الحرص على المشاركة.

 





 

البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية كنيسة الملاك ميخائيل طوسون العظة الأسبوعية اساقفة

مواد متعلقة

البابا فرنسيس يدعو إلى وقف إطلاق النار الفورى فى غزة

البابا تواضروس الثانى يستقبل السفير السنغالى بمصر

الأكثر قراءة

المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه

في عيد ميلاد الفنانة كاميليا.. القوة أبرز صفات أنثى برج القوس

لصوص الأراضى والمساعدات.. «الدستور» تكشف مواقع إسرائيلية وهمية لسرقة تبرعات ضحايا غزة

نصائح من صديق لـ انتوني روبنز

رسميًا.. موعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك