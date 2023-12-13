بث مباشر..البابا تواضروس يترأس العظة الأسبوعية فى كنيسة الملاك ميخائيل طوسون

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الاجتماع الأسبوعي ليوم الأربعاء، بكنيسة الملاك ميخائيل- بطوسون بشبرا.

ويلقي قداسته العظة الأسبوعية، عقب صلوات العشيةـ وذلك بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة بالحضور ومن بينهم الأنبا أنجيلوس أسقف عام شبرا الشمالية والأنبا مكاري، أسقف شبرا الجنوبية.

في سياق متصل استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، سفير السنغال في مصر، السفير كيموكو دياكيتي.



أعرب السفير، خلال اللقاء، عن سعادته بوجوده في مصر ومحبته لمصر وأهلها وعن العلاقات الطيبة التى تربط بين السنغال ومصر.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا بسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.



جرى خلال اللقاء بحث مجموعة من الملفات الخاصة بخدمة نيافته الرعوية.



وأيضًا استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه، الذي عرض على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة في الإيبارشية.

وكان قد أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل، قسم الوايلي، وهى اللجنة المسجل بها اسمه في الجداول الانتخابية.



وعقب انتهاء قداسته من أداء الواجب الانتخابي أكد في تصريحات لعدد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام أن المشاركة في أي انتخابات هى تعبير عن المواطنة، وتابع: "وكما يتعب المسئولون في كل موقع من أجل الشعب، فإنه على المواطنين أن يردوا عن هذا الجهد بالمشاركة بإيجابية من أجل بناء الوطن، فالمشاركة تعد تعبيرًا عن الوفاء، حيث نشترك معًا في عمل واحد".



وشدد قداسة البابا على ضرورة مشاركة جميع المواطنين، دون استثناء، في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم كحق دستورى أصيل، حيث إن عملية الاختيار حرية ومسئولية أمام التاريخ وأمام العالم كله.

ودعا قداسته كافة المصريين، شبابًا وكبارًا، إلى الحرص على المشاركة.













