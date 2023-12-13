الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صفاء أبوالسعود تروى كواليس إطلاق حملة "مناحى الأمل" (فيديو)

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

كشفت الفنانة صفاء أبوالسعود، تفاصيل حملة "مناحي الأمل"، قائلة إنه حدث في غاية الأهمية على مستوى العالم، لأنه يمثل حالة إنسانية بحتة.

وعلقت: "أحب المواقف الإنسانية، خاصة إذا كانت تدخل البهجة والسرور على الآخرين". 

وأضافت الفنانة صفاء أبوالسعود خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلامية سالي شاهين، عبر قناة Dmc: "عرفت قصة الكابتن أنور كم هي صعبة ومؤثرة وقوية جدًا، فشعرت بأن الموضوع جذبني جدًا، فشعرت أن الإنسان المريض لا تقتصر حاجته على المال، وإنما يمكن مساعدته نفسيًا، برفع معنوياته، تجعله سعيدًا وطبيعي، وطالما أنه يمتلك الأمل والطاقة الإيجابية فكل ذلك سيمكنه من التغلب على المرض، وسيشعر بأنه إنسان طبيعي وبأنه ليس مريضًا، معقبة: شعرت بأن الفكرة جيدة جدًا وأحببتها، ولذلك سعدت بالمشاركة فيها وأتمنى أن أستطيع تقديم شيء جيد فيها". 

صفاء أبو السعود حملة مناحي الأمل فكرة مناحي الأمل برنامج السفيره عزيزه

الأكثر قراءة

لصوص الأراضى والمساعدات.. «الدستور» تكشف مواقع إسرائيلية وهمية لسرقة تبرعات ضحايا غزة

المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه

في عيد ميلاد الفنانة كاميليا.. القوة أبرز صفات أنثى برج القوس

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عاجل.. كولر يسعى لضم بابى بادجى فى الميركاتو الشتوى

نصائح من صديق لـ انتوني روبنز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

فى مواجهة فقدان المناعة الثقافية

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك