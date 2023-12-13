صفاء أبوالسعود تروى كواليس إطلاق حملة "مناحى الأمل" (فيديو)

كشفت الفنانة صفاء أبوالسعود، تفاصيل حملة "مناحي الأمل"، قائلة إنه حدث في غاية الأهمية على مستوى العالم، لأنه يمثل حالة إنسانية بحتة.

وعلقت: "أحب المواقف الإنسانية، خاصة إذا كانت تدخل البهجة والسرور على الآخرين".

وأضافت الفنانة صفاء أبوالسعود خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلامية سالي شاهين، عبر قناة Dmc: "عرفت قصة الكابتن أنور كم هي صعبة ومؤثرة وقوية جدًا، فشعرت بأن الموضوع جذبني جدًا، فشعرت أن الإنسان المريض لا تقتصر حاجته على المال، وإنما يمكن مساعدته نفسيًا، برفع معنوياته، تجعله سعيدًا وطبيعي، وطالما أنه يمتلك الأمل والطاقة الإيجابية فكل ذلك سيمكنه من التغلب على المرض، وسيشعر بأنه إنسان طبيعي وبأنه ليس مريضًا، معقبة: شعرت بأن الفكرة جيدة جدًا وأحببتها، ولذلك سعدت بالمشاركة فيها وأتمنى أن أستطيع تقديم شيء جيد فيها".