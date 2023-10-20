صفاء أبو السعود: أطالب رؤساء وملوك العالم النظر في القضية الفلسطينية بعين الحق والإنسانية

عبرت الفنانة القديرة صفاء أبو السعود، وهي باكية عن حزنها الشديد مما يحدث في قطاع غزة،مشيرة أن القتال في غزة على مدار الساعة، وما يحدث في هذا الشعب الباسل يفوق القدرة على الاستيعاب والتحمل.

غزة تحت القصف

وأكدت الفنانة صفاء أبو السعود، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “دي إم سي”، أنه لا يوجد دين من الأديان يحلل قتل الأرواح التي لا يجب أن تُقتل إلا بإذن ربها، فما يحدث في فلسطين شيء مدمر للنفس البشرية، معبرة:" ندعوا الله عز وجل أن يقف هذا القصف الإسرائيلي الغاشم حتى تُحقن دماء الشعب الفلسطيني".

وتابعت: "لا بد من وقف هذا القتال بأي طريقة من الطرق والسماح بدخول المساعدات لغزة، فهم ليس لديهم ماء أو طعام أو كهرباء".

واستطردت: "أشكر الرئيس السيسي على موقفه الشجاع من القضية الفلسطينية، حيث أرسلت مصر عدد كبير من الشاحنات الإنسانية إلى حدود فلسطين حتى تدخل إللا الشعب الباسل عند فتح المعبر".

النظر بعين الحق

وذكرت، أنها تطالب رؤساء وملوك العالم أن ينظروا لهذه القضية بعين الحق والإنسانية، حيث يوجد أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني الآن دون طعام وشراب ومهددة أرواحهم من قصف الاحتلال.