صفاء أبوالسعود: بشكر الشركة المتحدة لتكريم الشيخ صالح

وجهت الفنانة صفاء أبوالسعود، رسالة شكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على اللفتة الجميلة بتكريم الشيخ صالح كامل، خلال الاحتفال بالدراما المصرية.

وأضافت الفنانة صفاء أبوالسعود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه كان شيء جميل أن تكرم مصر شخصية ساهمت بشيء في الإعلام والدراما المصرية، لافتة إلى أن أول إنتاج للشيخ صالح كان مسلسل مصري عام 1969م ومن ثم استمر في إنتاجه للمسلسلات المصرية حيث كان محبًا لمصر، وكانت مصر دائمًا في وجدانه وقلبه، وكان للشيخ صالح مقولة شهيرة يرددها دائماً، وهي: "تعلمت على يد المدرس المصري ، وتعالجت على يد الطبيب المصري" وبالتالي كان يوجد محبة كبيرة من الشيخ صالح لمصر وأبناءها وشعبها.

وتابعت الفناة صفاء أبو السعود: "كنت أتمنى أن أكون موجودة، لكن للأسف توقيت المهرجان مع معاد سفري، لكني شديدة الحرص على متابعة فعاليات مهرجان العلمين الجديدة منذ اللحظة الأولى".

وأشارت إلى أن مهرجان العلمين أظهر مدى جمال مدينة العلمين، حيث أصبحت المدينة ذات بريق على مستوى العالم، موجهة الشكر لنقابة المهن التمثيلية والدكتور أشرف ذكي على مجهوده في مهرجان القاهرة للدراما حيث كانت واضحة بقوة.