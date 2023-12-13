الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تناقش خارطة دخول المحافظة التأمين الصحى الشامل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبلت د.منال عوض، محافظ دمياط، الأربعاء، د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور حسام أبوساطى المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور وائل الدرندلى والدكتور سيد العقدة والدكتورة ولاء عبداللطيف أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك لمناقشة خطة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية.

تناول اللقاء الذى حضره الدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الصحة بدمياط، بحث الخطوات الأولية لبدء التنفيذ والتجهيزات التى سيتم تنفيذها لتأهيل المنشآت فنيًا وتدريب الكوادر الطبية لتطبيق المنظومة بدمياط، والتى ستتيح تقديم الخدمات الصحية لكافة فئات المواطنين، وذلك وفقًا لمعايير جودة محددة تتم مراقبتها ومتابعتها بمنتهى الدقة.

وناقشت المحافظ، خطة المرحلة المقبلة للتنفيذ، لإدراج أكبر عدد ممكن من المنشآت الطبية ومنشآت الرعاية الصحية الأولية بالمنظومة، بعد تأهيلها للاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكذلك آلية تعزيز الشراكة لتطبيق رؤية الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين وفقًا للمعايير العالمية.

وأكدت المحافظ أن منظومة التأمين الصحى الشامل التى أطلقها رئيس الجمهورية تُعد أضخم مشروع شهدته المنظومة الصحية فى مصر، والذى يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والرعاية الأولية، وتقديم خدمات طبية بجودة عالية للمواطن وجميع أفراد الأسرة بأقل تكلفة ممكنة، كما ثمنت جهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتنفيذ محاور هذه المنظومة، وأكدت حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة والتعاون الكامل لتطبيق المنظومة.

من جانبه، أكد د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المحافظة تأتى ضمن الست محافظات الخاصة بالمرحلة الثانية لتطبيق المنظومة، وأن الهيئة على استعداد تام للتعاون لتأهيل المنشآت الصحية لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة، مؤكدًا أهمية التخطيط السليم والعمل المتكامل وتعزيز الشراكات لتقديم خدمات صحية متكاملة وفقًا للمعايير العالمية، لافتًا إلى أنه سيتم بدء العمل وفقًا لخطة زمنية.

كما أشار إلى أنه سيتم إطلاق ندوة غدًا بجامعة دمياط للتعريف بكافة محاور المنظومة، بحضور عدد كبير من ممثلى الجهات المعنية والمنشآت الصحية للتعريف بالامتيازات التي تقدمها المنظومة.

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