الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد الباز: الحوارات الصحفية مع الشخصيات المهمة يمكن اعتبارها مصدرا للتأريخ

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة الدستور، الشكر للكتاب محمود مطر، على دعوته لمناقشة كتاب "نجيب محفوظ.. حكايات الراوي الأعظم".

وقال الباز في كلمته خلال ندوة نقابة الصحفيين لمناقشة الكتاب: محمود مطر نموذج من الصحفيين الحريصين على الدأب وهي سمة في أغلب صحفيي الإذاعة والتلفزيون، ومنها إصراره على الحوار مع الفنانة الراحلة سعاد حسني.

وأضاف: "اقترحت على محمود مطر تجميع الحوارات مع أصدقاء نجيب محفوظ الحقيقيين بعيدا عمن يدعي صداقته وعشت معه كواليس صناعة هذه الحوارات، وأحيي فيه الحرص على تأريخ المصادر المباشرة التي عاشت بالقرب من الشخصيات".

وتابع: “نحتاج في مكتبتنا العربية هذا النوع من الكتب التي توثق الحوارات مع الشخصيات المهمة ومنها ما حرص عليه الكاتب الراحل محمود فوزي والراحل مفيد فوزي، والراحل عمر عبد السميع وآخرون”.

وأشار إلى أن ذلك مهم للغاية في حفظ الذاكرة الوطنية خاصة أنهم يتحدثون عن وقائع وهو ما يمكن اعتباره مصدرا من مصادر التأريخ، معلقا: “أحرص على اقتناء هذا النوع من الكتب لأن المادة به طوال الوقت طازجة من ألسنة أصحابها، ومن يقرأها يجد دائما الجديد”.

وبدأت منذ قليل الندوة التي تعقدها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب "نجيب محفوظ.. حكايات الراوى الأعظم"، للزميل الصحفى محمود مطر نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون.

يناقش الكتاب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة الدستور، ويدير الندوة محمد عبد العزيز، رئيس إذاعة القاهرة الكبرى، بقاعة طه حسين فى الدور الرابع.

الدكتور محمد الباز نجيب محفوظ الراوى الأعظم نقابة الصحفيين مناقشة الكتاب

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