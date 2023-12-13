محمود مطر: محمد الباز صاحب فكرة كتابى "نجيب محفوظ.. حكايات الراوى الأعظم"

قال الكاتب الصحفي محمود مطر، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، صاحب كتاب "نجيب محفوظ.. حكايات الراوى الأعظم"، إن صاحب فكرة هذا الكتاب هو د. محمد الباز، معلقًا: “كلمات الشكر له لا تكفي، وهو دائم الدعم والمساندة".

وأوضح، خلال مناقشة كتابه في ندوة بنقابة الصحفيين: كنا نناقش كتاب "سعاد حسني القاهرة لندن"، وقتها اقترح د.الباز أن يكون كتابي القادم عن نجيب محفوظ، وتذكرت موقفًا لي مع نجيب محفوظ بعد فوزه بجائزة نوبل، أثناء عمل موضوع عن الرواية العربية بعد فوزه.

وأكمل: فكرت في كيفية تقديم نجيب محفوظ، ونشرت حلقات عنه في مجلة الإذاعة والتليفزيون، وتم تجميعها في هذا الكتاب الذي آمل أن يسهم في الإحاطة عن نجيب محفوظ وحياته الخاصة.

بدأت منذ قليل الندوة التي تعقدها اللجنة الثقافية والفنية بـ نقابة الصحفيين لمناقشة كتاب "نجيب محفوظ.. حكايات الراوى الأعظم"، للزميل الصحفى محمود مطر نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون.



يناقش الكتاب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة الدستور، ويدير الندوة محمد عبدالعزيز، رئيس إذاعة القاهرة الكبرى، بقاعة طه حسين فى الدور الرابع.