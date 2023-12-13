رابط تحميل المهام الأدائية للصف السادس الابتدائي 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها فى الساعات القليلة الماضية من خلال مؤشر البحث جوجل .

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

رابط تحميل المهام الأدائية للصف السادس الابتدائي 2024

المهام الأدائية للصف السادس الابتدائي ضرورية لقياس ومعرفة هل أهداف التعليم الحديثة تم تحقيقها على التلاميذ فى هذه المرحلة وإلى أى مدى .

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتلاميذ الصف السادس الإبتدائى إمكانية تحميل ملف المهام الأدائية للصف السادس الابتدائي "بى دى إف" pdf من خلال هذا الرابط

https://drive.google.com/file/d/1X5AQO-Wxkkl-r1DNnFtCH28QqryQieqs/view

نماذج المهام الأدائية رياضيات للصف السادس الابتدائي الترم الأول

قامت وزارة التربية والتعليم بنشر نماذج المهام الأدائية للصف السادس الابتدائي رياضيات الترم الأول 2023- 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم بالإضافة لنشر العديد من النماذج للمواد الأخرى المقررة على تلاميذ هذه المرحلة .

مميزات نماذج المهام الأدائية رياضيات للصف السادس الابتدائي الترم الأول

تتميز المهام الإدائية لمادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي للترم الاول 2023/2024 بالعديد من المميزات وهى كالتالى :

تشمل جميع المهارات والقدرات المستهدفة في المنهج

بها العديد من الأنشطة والعمليات واقعية

تجبر الطالب على استخدام لامعرفة

تتطلب من الطلاب التفكير الناقد وحل المشكلات والإبداع

تتطلب من الطلاب التواصل والعرض

توصيات نماذج المهام الأدائية رياضيات للصف السادس الابتدائي

هناك العديد من التوصيات التى اشتملتها المهام الإدائية للتلاميذ وهى

فيما يخص المعلمون:

أكدت المهام الإدائية على ضرورة أن يحرص المعلمون على تدريب الطلاب على أداء المهام الأدائية، وذلك قبل تنفيذها في التقييم.

ضرورة أن يحرص المعلمون على تقييم أداء الطلاب في المهام الأدائية بطريقة عادلة وشفافة.

ضرورة أن يتم تطوير نماذج المهام الأدائية بشكل مستمر، وذلك لضمان تحقيق أهدافها

يذكر أن المهام الأدائية تشمل جميع المواد الدراسية المقررة على التلاميذ فى هذه المرحلة .