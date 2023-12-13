زيلينسكى يطالب المجر بتقديم مبرر معارضة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بتقديم تبرير لمعارضته تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي، خلال زيارته للعاصمة النرويجية أوسلو، اليوم الأربعاء، إنه أبلغ أوربان بشكل مباشر، خلال اجتماع عقد مؤخرًا في الأرجنتين، أنه ليس لديه أي سبب لمنع قبول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف زيلينسكي، أنه طلب من أوربان "أن يطلعني على سبب واحد - وليس ثلاثة أو خمسة أو عشرة - قل لي سببًا واحدًا وأنا في انتظار إجابة".

وهدد أوربان، الذي تربطه علاقات ودية مع موسكو، بعرقلة آمال كييف في بدء مبكر لخوض محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي، في أوسلو عن لقائه مع أوربان في الأرجنتين في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه كان "اجتماعًا خاصًا".

وكان قد تم منح أوكرانيا عام 2022 وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وستجري مناقشة مسألة إطلاق محادثات الانضمام رسميًا في قمة الاتحاد الأوروبي الحاسمة التي تستمر يومين في بروكسل اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس.

يذكر أن أغلبية كبيرة من حكومات الاتحاد الأوروبي تؤيد المضي قدمًا في قبول عضوية أوكرانيا، ولكن الأمر يتطلب اتخاذ قرار بالإجماع لبدء محادثات الانضمام.