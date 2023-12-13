الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة بلدية المحلة فى الدورى

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لـ بيراميدز قائمة مباراة بلدية المحلة في بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بلدية المحلة ضيفًا على بيراميدز في السابعة من مساء غدٍ، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- أحمد ميهوب- يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر- أسامة جلال- أحمد سامي- أحمد فتحي- محمد الشيبي- محمد حمدي- كريم حافظ

خط الوسط: يوسف أسامة- سيف جعفر- مهند لاشين- وليد الكرتي- عبدالله السعيد- مصطفى فتحي- أحمد توفيق- محمد رضا بوبو  

خط الهجوم: فخري لاكاي- فينسون ماييلي- دودو الجباس

ويفتقد بيراميدز في مواجهة البلدية جهود لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه بسبب الإيقاف لمدة ٣ مباريات بعد الطرد أمام الإسماعيلي، ورمضان صبحي بسبب الإيقاف للحصول على ٣ بطاقات صفراء.

من جانبه كرم المهندس ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، النجم الدولي الكونغولي فيستون كالالا ماييلي، مهاجم الفريق، بمناسبة اختياره ضمن أفضل ٣ لاعبين في قارة إفريقيا لعام ٢٠٢٣.

ويقدم ماييلي مستويات رائعة مع بيراميدز منذ انضمامه لصفوف الفريق بداية الموسم الجاري في جميع البطولات، حيث تم اختياره ضمن القائمة النهائية التي ضمت ٣ لاعبين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام ٢٠٢٣، في الحفل الذي أقيم بالأمس في مراكش بالمغرب، بعدما كان الدولي الكونغولي هدافًا للنسخة الماضية من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقبيل انطلاق مران الفريق بملعب الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة في الدوري الممتاز، سلم المهندس ممدوح عيد درعًا للمهاجم الدولي الكونغولي تقديرًا له، ومتمنيًا له التوفيق وأن يواصل مسيرة التألق مع بيراميدز خلال المرحلة المقبلة.

المحلة بيراميدز قائمة مباراة بلدية المحلة نادي بيراميدز قائمة مباراة بلدية المحلة المحلة ضيفا على بيراميدز المهندس ممدوح عيد

مواد متعلقة

إدارة بيراميدز تدعم الشيبي وتمنحه رجل الشهر بعد أزمته مع لاعب الأهلي

الأكثر قراءة

في عيد ميلاد الفنانة كاميليا.. القوة أبرز صفات أنثى برج القوس

المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

انفراجة.. 140 شاحنة مساعدات إنسانية تصل غزة عبر معبر رفح

عاجل.. كولر يسعى لضم بابى بادجى فى الميركاتو الشتوى

ما هى اتفاقية أوسلو التى هاجمها نتنياهو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

فى مواجهة فقدان المناعة الثقافية

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك