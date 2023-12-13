تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة بلدية المحلة فى الدورى

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لـ بيراميدز قائمة مباراة بلدية المحلة في بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بلدية المحلة ضيفًا على بيراميدز في السابعة من مساء غدٍ، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- أحمد ميهوب- يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر- أسامة جلال- أحمد سامي- أحمد فتحي- محمد الشيبي- محمد حمدي- كريم حافظ

خط الوسط: يوسف أسامة- سيف جعفر- مهند لاشين- وليد الكرتي- عبدالله السعيد- مصطفى فتحي- أحمد توفيق- محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فخري لاكاي- فينسون ماييلي- دودو الجباس

ويفتقد بيراميدز في مواجهة البلدية جهود لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه بسبب الإيقاف لمدة ٣ مباريات بعد الطرد أمام الإسماعيلي، ورمضان صبحي بسبب الإيقاف للحصول على ٣ بطاقات صفراء.

من جانبه كرم المهندس ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، النجم الدولي الكونغولي فيستون كالالا ماييلي، مهاجم الفريق، بمناسبة اختياره ضمن أفضل ٣ لاعبين في قارة إفريقيا لعام ٢٠٢٣.

ويقدم ماييلي مستويات رائعة مع بيراميدز منذ انضمامه لصفوف الفريق بداية الموسم الجاري في جميع البطولات، حيث تم اختياره ضمن القائمة النهائية التي ضمت ٣ لاعبين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام ٢٠٢٣، في الحفل الذي أقيم بالأمس في مراكش بالمغرب، بعدما كان الدولي الكونغولي هدافًا للنسخة الماضية من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقبيل انطلاق مران الفريق بملعب الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة في الدوري الممتاز، سلم المهندس ممدوح عيد درعًا للمهاجم الدولي الكونغولي تقديرًا له، ومتمنيًا له التوفيق وأن يواصل مسيرة التألق مع بيراميدز خلال المرحلة المقبلة.