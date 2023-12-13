الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو "حقوق النواب": المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تاريخية والشباب تصدروا المشهد

النائب محمد رضا البنا
النائب محمد رضا البنا

قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية التي جرت أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، 11 و12 و13 ديسمبر الجاري، كانت بمثابة ملحمة وطنية في حب مصر، فخرجت بالشكل الذي يليق بحجم الدولة المصرية ومكانتها أمام العالم أجمع.

وأكد "البنا"، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية وغير مسبوقة وتجاوزت 30 مليون مواطن ممن لهم حق الانتخاب، مشيرا إلى أن الجميع شاهد الحشود الكبيرة من الناخبين والطوابير التي امتدت أمام مراكز الاقتراع على مدار الثلاثة أيام، مما يعكس الوعي الكبير لدى الشعب المصري بأهمية مباشرة حقوقه السياسية وحقه الدستوري في الانتخاب واختيار رئيسه الذي يعبر عن طموحاته وآماله، لتعبر الصناديق عن إرادة المصريين، بالإضافة إلى وعي الشعب بأداء واجبه الوطني والتزامه الدستوري بالمشاركة الإيجابية.

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وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أهم المشاهدات في الانتخابات الرئاسية 2024 هي المشاركة البارزة والقوية للشباب والتي تؤكد أن هناك وعى من جانبهم بأهمية المشاركة في الحياة السياسية ومباشرة حقوقهم السياسية ومنها حق الانتخاب، بالإضافة إلى إدراكهم لحجم التحديات التي تواجه الدولة.

وأشار إلى أن المشاركة الكبيرة للشعب المصرى بكافة أطيافه تعكس مدى وعيه بالتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه مصر، وكذلك تعكس حالة الاصطفاف الوطني خلف الدولة في مواجهة التحديات.

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