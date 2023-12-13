الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير فلسطين: إخفاق مجلس الأمن فى وقف العدوان على غزة يُهدد المعايير الدولية

أحمد الرويضي سفير
أحمد الرويضي سفير فلسطين لدى العراق

قال سفير فلسطين لدى العراق، أحمد الرويضي، إنّ المعايير الدولية الآن باتت على المحك بعد إخفاق مجلس الأمن الدولي في وقف العدوان على قطاع غزة.

وأضاف الرويضي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي أصبح يدمر آثارًا تاريخية في فلسطين، وأطالب اليونسكو بالتدخل وتفعيل لجنة تحقيق دولية.

وأكد سفير فلسطين لدى العراق أن الآثار والتاريخ يؤكدان أن الأرض فلسطينية، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرئيلي تسعى دائما لتزييف الحقائق.
 

القاهرة الإخبارية مجلس الأمن الدولي إخفاق مجلس الأمن قطاع غزة وقف العدوان اليونسكو

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