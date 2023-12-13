الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: بايدن يجتمع بعائلات رهائن أمريكيين محتجزين فى غزة

جريدة الدستور

اجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، بعائلات رهائن أمريكيين محتجزين في قطاع غزة، حسبما أفادت الإدارة الأمريكية في بيان.

وهذا الاجتماع هو أول لقاء مباشر بين الرئيس الأمريكي وأفراد عائلات رهائن احتجزتهم حركة حماس خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وجرى اللقاء في البيت الأبيض بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حسبما قال مسئولون.

ولا يزال ثمانية أمريكيين محتجزين كرهائن في غزة، حسب الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي.

دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الأربعاء يومها الثامن والستين بعدما بدأت بهجوم دام وغير مسبوق نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر داخل الأراضي الإسرائيلية انطلاقا من قطاع غزة. أسفر الهجوم عن سقوط 1200 قتيل معظمهم مدنيون قضى غالبيتهم في اليوم الأول، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما احتُجز حوالى 240 رهينة.

وأتاحت هدنة استمرت أسبوعا نهاية نوفمبر إطلاق سراح 105 رهائن من غزة، بينهم 80 إسرائيليا، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 سجينا فلسطينيا. وكان المفرج عنهم من الطرفين من النساء والأطفال.

تعهّدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس التي تتولى السلطة في غزة منذ العام 2007 وتصنّفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل منظمة "إرهابية".

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 18600 من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

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