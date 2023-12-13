الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جهود مصرية متواصلة لتوصيل المساعدات لـ غزة.. ووصول 5 شاحنات وقود للقطاع

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات فى معبر رفع

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، إن 16 مصابًا فلسطينيًا وصلوا إلى معبر رفح وتوجهوا داخل سيارات الإسعاف المصرية إلى المستشفيات داخل وخارج نطاق محافظات شمال سيناء.

وأشار، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى دخول 5 شاحنات وقود إلى قطاع غزة اليوم، منها 3 شاحنات سولار، بكميات تجاوزت 120 ألف لتر، وشاحنتين غاز.

ولفت إلى أنه سابقًا كان يصل شاحنتا وقود، إلى غزة يوميًا، لكن بعد الاتصالات المصرية المكثفة، تحقق خلال الـ6 أيام الماضية، دخول 5 شاحنات وقود إلى غزة، يوميًا، والأيام القادمة ستشهد انفراجة في كميات الوقود التي تدخل إلى غزة.

القاهرة الإخبارية شمال سيناء مصاب فلسطيني الأراضي الفلسطينية غزة 5 شاحنات

مواد متعلقة

انفراجة.. 140 شاحنة مساعدات إنسانية تصل غزة عبر معبر رفح

مراسلة "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يُمعن فى خطف وتعذيب الفلسطينيين (فيديو)

خبير علاقات دولية يكشف كواليس مخطط الاحتلال لمحو الهوية الفلسطينية (فيديو)

الاحتلال "يقنص" طفلة داخل أحد مراكز الإيواء بخان يونس

الفصائل الفلسطينية: استهدفنا دبابات للاحتلال بقذائف الياسين فى خان يونس

"القاهرة الإخبارية": جماعة الحوثى أخطأت في استهداف ناقلة نفط نرويجية بالبحر الأحمر

وزير العدل الفلسطينى: قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار فى غزة ملزم للجميع

"أرسل له سيارة".. "بندارى" يشكر رئيس لجنة المتابعة بالإسكندرية لمساعدته أحد كبار السن

الأكثر قراءة

في عيد ميلاد الفنانة كاميليا.. القوة أبرز صفات أنثى برج القوس

المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

انفراجة.. 140 شاحنة مساعدات إنسانية تصل غزة عبر معبر رفح

عاجل.. كولر يسعى لضم بابى بادجى فى الميركاتو الشتوى

عاجل.. إخلاء سبيل السائق المتهم فى حادث الفنان أشرف عبدالغفور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

فى مواجهة فقدان المناعة الثقافية

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك