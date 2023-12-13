جهود مصرية متواصلة لتوصيل المساعدات لـ غزة.. ووصول 5 شاحنات وقود للقطاع

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، إن 16 مصابًا فلسطينيًا وصلوا إلى معبر رفح وتوجهوا داخل سيارات الإسعاف المصرية إلى المستشفيات داخل وخارج نطاق محافظات شمال سيناء.

وأشار، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى دخول 5 شاحنات وقود إلى قطاع غزة اليوم، منها 3 شاحنات سولار، بكميات تجاوزت 120 ألف لتر، وشاحنتين غاز.

ولفت إلى أنه سابقًا كان يصل شاحنتا وقود، إلى غزة يوميًا، لكن بعد الاتصالات المصرية المكثفة، تحقق خلال الـ6 أيام الماضية، دخول 5 شاحنات وقود إلى غزة، يوميًا، والأيام القادمة ستشهد انفراجة في كميات الوقود التي تدخل إلى غزة.