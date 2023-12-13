استشهاد صحفيين اثنين إثر القصف الإسرائيلى على غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن استشهاد الصحفي أحمد أبوعبسة والصحفية حنان عياد، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح المكتب في بيان له اليوم، أنه باستشهاد أبوعبسة وعياد، يرتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 89 منذ بدء الحرب على غزة.

استشهاد الصحفية الفلسطينية "نرمين قواس" إثر قصف منزلها فى غزة

وفي وقت سابق من مساء اليوم، استشهدت الصحفية الفلسطينية نرمين قواس بقصف إسرائيلي استهدف منزلها في غزة، ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 87، وذلك عقب استشهاد عبدالكريم عود صباح اليوم.

كما استشهد الصحفي الفلسطيني عبدالكريم عود جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة، ليرتفع عدد الشهداء من الصحفيين والإعلاميين إلى 86 صحفيًا وصحفية منذ بداية الحرب على القطاع.

وسبق وكشف طبيب كبير في شمال غزة عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل العشرات من الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية في مستشفيات القطاع إلى مكان غير معلوم، في الوقت الذي يتأرجح فيه نظام الرعاية الصحية الأوسع في القطاع على حافة الانهيار، ومنع المصابين من تلقي العلاج اللازم، في تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال الدكتور حسام أبوصفية، رئيس قسم طب الأطفال في مستشفى كمال عدوان، إن المنطقة التي تقع فيها المنشأة شهدت قصفًا عنيفًا بشكل خاص، الثلاثاء، أعقبه وصول قوات الاحتلال الإسرائيلي، واصفًا الوضع بأنه خطير للغاية.

أضاف أن جيش الاحتلال أمر جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و65 عامًا، بمغادرة المبنى لتفتيشهم، وبعدها تم اعتقال أكثر من 70 من الكوادر الطبية ونقلهم إلى منطقة مجهولة بينهم مدير المستشفى الدكتور أحمد الكحلوت.

وأشار تقرير "CNN" إلى أن "الكحلوت" كشف في تصريحات صحفية قبل 24 ساعة من اعتقاله، عن أن قذائف الدبابات الإسرائيلية أصابت جناح الولادة في المستشفى، وقال في ذلك الوقت، إن الغارة قتلت امرأتين وأصابت امرأتين أخريين بجروح خطيرة تتطلب بتر ساقيهما.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن الإجراءات الإسرائيلية داخل المستشفيات في غزة وما حولها تعرضت لانتقادات شديدة، حيث حذر العاملون في المجال الطبي والمنظمات غير الحكومية من أن النظام الصحي في القطاع بالكاد يعمل، ولا يمكنه تحمل المزيد من الضغط.