"مرة واحد صعيدي".. أمسية ثقافية بمركز الإبداع الفني غدًا

يستضيف مركز الإبداع الفنى؛ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى السادسة مساء غد الخميس، لقاء جديد من سلسلة "أرواح فى المدينة"؛ الذي يعده ويقدمه الكاتب الصحفى محمود التميمى، حيث تقام أمسية هذا الشهر بعنوان "مرة واحد صعيدي".

يستعرض اللقاء تجارب الأبنودي وطه والطيب وبليغ وأبو زيد

يستعرض اللقاء أهم الشخصيات البارزة فى المجتمع المصري ذوات الأصول الصعيدية، منهم: الخال عبد الرحمن الأبنودى، طه حسين، عاطف الطيب، بليغ حمدى وحكمت أبو زيد.

بمشاركة خبير التراث دكتور محمد حسن عبد الحافظ الاستاذ بمعهد الشارقة للتراث، كما يشارك في الأمسية الإعلامية الشابة آيه عبد الرحمن الأبنودى التي ستقدم قصائد عديدة للخال، والدعوة مفتوحة للجمهور العام ومحبي القاهرة وتاريخها للحضور والمشاركة.