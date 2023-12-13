وزير الرياضة يطمئن هاتفيًا على بعثة الأهلى فى مونديال الأندية

حرص د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الاتصال هاتفيًا بخالد مرتجى رئيس بعثة نادي الأهلي المتواجدة في مدينة جدة السعودية، للاطمئنان على استعدادات البعثة قبل خوض منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد الوزير دعم الوزارة لجميع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والدولية، وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء لهم والفوز في المنافسات التي يخوضونها، معربًا عن ثقته في قدرة لاعبي الأهلي على تقديم أداء مميز، وتحقيق الفوز في المباراة المرتقبة أمام اتحاد جدة، وإسعاد الجماهير المصرية.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، وسبق وتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات سابقة، وذلك خلال المشاركة في أعوام 2006 و2020 و2021.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق إنجاز جديد عندما يشارك خلال النسخة التاسعة في تاريخه، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية 2023.