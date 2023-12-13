مصر حاضرة.. جهود حثيثة لإحباط المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينين (فيديو)

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن رفض التهجير للشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال التقرير إن تهجير الشعب الفلسطيني تصفية للقضية وتهديد للأمن القومي المصري، وأن مصر تتصدي بكل مؤسساتها لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن المصريين خرجوا في مسيرات بمئات الألاف لرفض تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق.

واستهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في أحد الأبراج شمال النصيرات بغزة، كما قامت بقصف مقرات القيادة الميدانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، واستهدفت قوة مكونة من 15 جنديًا بالقنابل اليدوية باتجاه مبنى وسط مخيم جباليا بقطاع غزة.