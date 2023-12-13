الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس متهمين 15 يوما بتهمة ترويج المواد المخدرة فى التجمع

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حبس متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة ترويج المواد المخدرة بمنطقة التجمع الخامس والأول في القاهرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تخصصا في ترويج المواد المخدرة بعد قيامهما بخلطها بمخدر خاص بعلاج الحيوانات لزيادة كميتها بمنطقة التجمع الأول والخامس بالقاهرة.

واعترفا المتهمان بقيامهما بخلط مخدري الحشيش والاستروكس مع مخدر خاص بعلاج الحيوانات، وكمية من الأقراص لزيادة كمية المواد المخدرة وتوزيعها على عملائهما، والكسب غير المشروع من تجارتهما بمنطقة التجمع الأول والخامس في القاهرة.

قاضي المعارضات محكمة جنح نيابة القاهرة الجديدة المواد المخدرة منطقة التجمع القاهرة

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