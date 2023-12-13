الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"التعاون الإسلامى" تدين استيلاء الاحتلال الإسرائيلى على منازل وأراض فلسطينية بالقدس

التعاون الإسلامي
التعاون الإسلامي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم الأربعاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على منازل وأراض فلسطينية في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، بحجة بناء القطار الهوائي، معتبرة أن ذلك يأتي امتدادا لسياساتها الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة وتغيير واقعها الجغرافي والديموغرافي والتاريخي.

وأكدت التعاون الإسلامي في بيانها، اليوم، أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة القدس وأهلها ومقدساتها تُعتبر غير قانونية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

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جامعة القدس: إسرائيل تتبع سياسة الإغراء المالي أو السياسي لأطراف عربية لاستقبال الفلسطينيين

وطالبت التعاون الإسلامي المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسئولياته القانونية والسياسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لجميع الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وكذلك في بيت لحم ونابلس بالضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت وهدمت بناية سكنية بها أربع عائلات، دون مبررات.

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الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة فى القدس وبيت لحم ونابلس ويشرد 4 عائلات

 

التعاون الإسلامي الإحتلال الإسرائيلي سلطات الاحتلال القدس الامم المتحدة مجلس الأمن

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