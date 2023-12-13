الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الصحة الفلسطينية: ارتقاء 18608 شهيد وأكثر من 50 ألف جريح في قطاع غزة

جريدة الدستور

أعلنت الصحة الفلسطينية ارتقاء 18608 شهيد وأكثر من 50 ألف جريح في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في  قطاع غزة، اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على احتجاز كل الذكور من الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين واقتادتهم إلى جهة غير معلومة خارج مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه جرى استجواب الذين تم احتجازهم تحت التعذيب والضرب المبرح والتعرض للبرد القارس، وبعد إخلاء سبيل عدد من المحتجزين ودفعهم للعودة إلى المستشفى جرى إطلاق النار عليهم، حيث أُصيب 5 من الكوادر الطبية والجرحى النازحين بإصابات مختلفة.

غزة قطاع غزة فلسطين الصحة الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي

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