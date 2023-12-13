عاجل.. كولر يسعى لضم بابى بادجى فى الميركاتو الشتوى

كشف مصدر بـالأهلي حقيقة اهتمام لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، بالمهاجم السنغالي بابي بادجي لاعب المغرب التطواني خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وأوضح المصدر أن مسئولي الأهلي تلقوا ترشيحًا لضم اللاعب بابي بادجي خلال انتقالات يناير، ولكن ليس هناك قرار لبدء المفاوضات حتى تلك اللحظة لحين حسم مصير الفرنسي أنتوني موديست عقب مونديال الأندية، حيث تدرس اللجنة الفنية رحيل موديست في يناير حال استمرار تواضع بصماته الفنية مع الفريق.

وأشار المصدر إلى أن كولر كلف التونسي ياسين مكاري محلل أداء الفريق بتحليل اللاعب وتقديم تقرير شامل عن مميزاته، وإمكانية استغلاله لتعزيز هجوم الأهلي في يناير المقبل.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة بدأت في متابعة بعض السير الذاتية لعدد من المهاجمين في الوقت الحالي في ظل المستوى غير المقنع للمحترف الفرنسي، من أجل عرض أفضلهم على مارسيل كولر قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

3 أسماء محلية مرشحة لقيادة الهجوم الأحمر

وفي السياق، يفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بين 3 أسماء محلية مرشحة لقيادة الهجوم الأحمر في الميركاتو الشتوي.

وكشف مصدر مسئول أن الثلاثي مروان حمدي مهاجم المصري، وأحمد يأسر ريان مهاجم سيراميكا، وأحمد أمين أوفا مهاجم إنبي، استقر عليهم كولر من الناحية الفنية وترك قرار التفاوض لإدارة الكرة.

وأضاف المصدر أن محمود الخطيب، رئيس النادي، كلف المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة، بحسم الصفقة التي تناسب شروط النادي من الناحية المالية، لاسيما بعد موافقة كولر على اختيار أي لاعب من الثلاثي المرشح لقيادة الهجوم الأحمر خلال الفترة المقبلة.